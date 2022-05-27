Джакарта, , 08:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что посольство Индонезии в Берне (Швейцария), продолжает тесно координировать свои действия с местными властями в поисках старшего сына губернатора Западной Явы Ридвана Камиля, который пропал без вести во время купания в реке, сообщает СNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Посольство Индонезии в Берне согласовало с местной полицией процесс поиска. Поиски были проведены 26 мая и продолжатся 27 мая 2022 года», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Сын Ридвана Камиля плавал со своей сестрой и друзьями. Предположительно, молодого человека унесло сильное течение.

Ридван Камил находился в Великобритании по официальным делам с делегацией правительства провинции Западная Ява. Губернатор немедленно отправился в Швейцарию, получив известие об инциденте.