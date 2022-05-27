Донецк, 27 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 8:30 был открыт огонь с украинских позиций в населённом пункте Металлист. По посёлку Гольмовский выпустили шесть снарядов калибром 122 мм.

Предыдущая атака Гольмовского была зафиксирована СЦКК в 7:40.