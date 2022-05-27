Ростов-на-Дону, 27 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершены общественные обсуждения окончательного дизайн-проекта реконструкции, озеленения и благоустройства парка имени 1 Мая. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко Дизайн-проект реконструкции, озеленения и благоустройства парка имени 1 Мая

«В процессе работ мы обязательно сохраним в парке его уникальную планировку второй половины XIX века, предусмотрим археологические окна, восстановим исторический облик объекта «Ротонда». Также высадим еще более 300 деревьев и кустарников, многолетники и луковичные растения», — пообещал он.

Приступить к разработке проектно-сметной документации предполагается в самое ближайшее время.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону найдены и исследованы подземные ходы и конструкции в районе парка имени 1 Мая. Элементы линейного подземного объекта выявлены в разных частях парка — у памятного знака «Редут Александра Невского», фонтана и липовых аллей.