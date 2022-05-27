Москва, 27 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Оптовые цены на гречневую крупу подешевели за два месяца на 13%, до 81,32 тыс. рублей за тонну, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Wallspaper.ru Гречка

Отмечается, что в конце марта тонна гречневой крупы стоила 93,25 тыс. рублей, к 20 мая цены снизились на 13%, до 81,32 тыс. рублей за тонну.

Стоимость примерно соответствует уровню ноября 2021 года и на 23,1% превышает стоимость крупы годом ранее. Главной причиной называется снижение спроса после массовых закупок впрок в начале кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 13 мая ускорилась до 17,69% в годовом выражении с 17,77% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

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