Красногорск, 27 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Рестораны, которые ранее принадлежали американской сети «Макдоналдс» и были выкуплены сооснователем «НефтеХимСервиса» Александром Говором, будут открыты в середине июня, и в них сохранится большая часть их прежнего ассортимента. Об этом 27 мая рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Quartzla McDonald’s

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», — сказал он в интервью РБК.

При этом Воробьев отметил, что всё сырье для работы ресторанов и до этого было отечественным, но некоторым из ингредиентов все же пришлось искать «точечную» замену.

Также губернатор Подмосковья уточнил, что эта сеть ресторанов быстрого питания сменит свое название, однако сохранит 95% меню. Кроме того, он рассказал, что весь персонал «Макдоналдса» в Московской области сохранит свои рабочие места, а все поставщики ресторанов сохранят свои контракты.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» намеревается открыться в России под новым брендом 12 июня, и первым начнет работать заведение в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская».