Первомайский район, Оренбургская область, 27 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области полицейские уличили главу сельсовета в Первомайском районе в крупном хищении бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным ведомства, 60-летний подозреваемый в период с 2014 по 2022 год фиктивно трудоустроил свою 45-летнюю супругу в сельсовет. Ущерб составил более 600 тыс. рублей.

Как сообщили в СУ СКР по Оренбуржью, в отношении главы Пылаевского сельсовета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

Примечательно, что ранее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления»). Следователи установили, что глава сельсовета сдавал в аренду муниципальное имущество, но деньги за аренду в бюджет не поступали.

Чиновник отстранен от занимаемой должности главы муниципального образования. Решение суда об отстранении стороной защиты обжалуется.