Хончхон, 27 мая 2022, 08:51 — REGNUM На одной из ферм в южнокорейской провинции Канвондо зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на властей провинции.

Чума свиней
Чума свиней
Uv.volgograd.ru

Сообщается, что это первый случай заражения вирусом с начала года.

Известно, что африканская чума свиней была обнаружена на ферме в уезде Хончхон провинции Канвондо, расположенной в 1 км от места, где 20 мая было найдено тело инфицированного дикого кабана.

В связи с этим министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства приняло решение о приостановке работы всех свиноферм, скотобоен, комбикормовых заводов на территории провинций Кёнгидо и Канвондо в течение 48 часов.