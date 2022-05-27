Хончхон, , 08:51 — REGNUM На одной из ферм в южнокорейской провинции Канвондо зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на властей провинции.

Чума свиней Uv.volgograd.ru

Сообщается, что это первый случай заражения вирусом с начала года.

Известно, что африканская чума свиней была обнаружена на ферме в уезде Хончхон провинции Канвондо, расположенной в 1 км от места, где 20 мая было найдено тело инфицированного дикого кабана.

В связи с этим министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства приняло решение о приостановке работы всех свиноферм, скотобоен, комбикормовых заводов на территории провинций Кёнгидо и Канвондо в течение 48 часов.