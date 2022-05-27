* запрещённая в России организация

Донецк, , 08:50 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) причастны к зверским преступлениям и пыткам. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал в беседе с РИА Новости Пушилин.

По его словам, историй совершения подобных военных зверских преступлений, которые не поддаются логике здорового человека, существует большое количество.

«Всё, что связано с преступлениями, с военными преступлениями, в том числе со стороны националистов, полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — это всё шокирующе», — добавил глава ДНР.

Он также сообщил, что суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению.

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Как сообщало ИА REGNUM, боевики националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожали улики, которые могли стать свидетельством их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Доказательства этому были обнаружены в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе, где долгое время укрывались нацисты.

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