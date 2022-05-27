Москва, , 08:48 — REGNUM Сервисы аренды городских и спортивных пространств на портале правительства Москвы mos.ru стали лауреатами конкурса «Лучшие социальные проекты России», сообщается на портале мэра столицы.

Госуслуги Mosreg.ru

Сервисы «Вместе с культурой» и «Вместе со спортом» победили в категории «Культура, искусство, религия». Сервисы помогают москвичам найти место для досуга и забронировать его онлайн.

Также данные сервисы позволяют районным культурным и спортивным центрам привлекать новых посетителей. В сервисе «Вместе с культурой» представлено более 750 помещений в сервисе «Вместе со спортом” — около 150 спортивных площадок для тренировок.

Всего в 2022 году на конкурс Лучшие соцпроекты России» поступило более 300 отечественных проектов в социальной сфере. Жюри оценивало из вклад в развитие партнерства государства, общества и частного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале правительства Москвы — mos.ru — создана новая специальная страница «Стабилизация экономики Москвы».

Читайте также: На mos.ru создана новая страница «Стабилизация экономики Москвы»