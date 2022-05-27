Ростов-на-Дону, , 08:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону детскую железную дорогу в парке имени Островского предполагается открыть в сентябре 2022 года. Как ожидается, гудок локомотива раздастся ко Дню города.

Паровоз Цитата из м/ф «Паровозик из Ромашкова». реж Владимир Дегтярёв. 1967. СССР

В рамках реконструкции, которая проводится с 2018 года, были модернизированы все учебные аудитории. Все классы оснащены необходимым оборудованием, инвентарём, учебными стендами, тренажёрами, передаёт телеканал «Дон 24».

В настоящее время продолжается второй этап реконструкции, в рамках которого на станции Солнечная продолжат новые рельсы, обновят депо и станцию имени Вити Черевичкина, построят мост.