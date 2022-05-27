Вашингтон, 27 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Администрация США приветствует решение расположенного в Океании островного государства Фиджи стать 14-м участником Рамочной договорённости по экономическому взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (IPEF). Об этом говорится в распространённом 26 мая заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Nathan Hughes Hamilton Фиджи

Джейк Салливан «Президент Байден приветствует решение Фиджи присоединиться к IPEF».

По его словам, Фиджи станет первым островным тихоокеанским государством — участником сообщества, что отразит в нём «всё региональное разнообразие… включая… участников из Северо-Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии, Океании и островов Тихого океана».

Джейк Салливан «Будущее экономики XXI века будет в значительной степени зависеть от регионов Индийского и Тихого океанов, и IPEF поможет обеспечить устойчивый рост для всех наших экономик».

Как сообщало ИА REGNUM, США и Тайвань в ближайшее время планируют объявить о подготовке соглашения, обсуждаемые элементы которого аналогичны основным положениям Индо-Тихоокеанской экономической рамочной договорённости, охватывающей 13 стран. Тайвань не был включён в эту группу из-за возможной негативной реакции Китая.

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