Мордовия, 27 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Мордовии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Рузаевского района. Они обвиняются по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере»), сообщает прокуратура республики.

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По версии следствия, один из обвиняемых по указанию неустановленного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрел оборудование и химические вещества, необходимые для изготовления наркотиков.

Для облегчения процесса доставки веществ, предметов и оборудования, а также самого процесса серийного производства наркотиков, обвиняемый привлек своего двоюродного брата.

С 31 мая по 3 июня 2021 года в подвальном помещении, специально приспособленном под лабораторию, братья незаконно произвели наркотическую смесь общей массой более 25 кг.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Мордовии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Мордовии в октябре 2021 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в надворных постройках по месту проживания бывшего сотрудника ФКУ ИК-12 (исправительной колонии) регионального управления ФСИН были обнаружены и изъяты упаковки с веществом растительного происхождения, в теплице нашли несколько растений.

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