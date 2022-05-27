Омск, , 08:46 — REGNUM Масочный режим и социальная дистанция в Омской области теперь носят рекомендательный характер. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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27 мая в Омске состоялось заседание областного оперштаба. Решено продлить «ковидный» режим повышенной готовности до 30 июня, так как эпидситуация «оценивается как напряжённая с признаками стабилизации».

Также участники заседания сделали вывод о необходимости продолжения вакцинации против коронавируса, поскольку «уровень коллективного иммунитета пока недостаточный».

В регионе разрешено провести массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодёжи. Разрешение касается мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Согласовано открытие туристского сезона в формате выставки-ярмарки «Любинский. Travel», проведение областного туристского фестиваля «ТурМикс» и фестиваля Сибирской культуры «Слетье».

Напомним, по состоянию на 27 мая в Омской области выявлено 207 379 носителей коронавируса, выздоровел 202 081 человек, скончались 4383 ковид-пациента.

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