Грозный, 27 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В одной из школ в поселке Тошковка в Луганской Народной Республике был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оборудованный украинскими националистами. Его нашли при осмотре здания освобожденного образовательного учреждения. Все оружие будет использовано против тех, кто не гнушается использовать для военных действий социальные объекты, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, разместивший видео с кадрами из спортзала школы, на котором видно большое количество ящиков со снарядами.

Никита Третьяков ИА REGNUM Оружие и боеприпасы из схрона украинских нацистов в Мариуполе

Кадыров в очередной раз возмутился отсутствием всякой совести у неонацистов, которые используют мирные объекты, в том числе жилые дома, школы и больницы для размещения в них боевых точек, а потом «истерят по всем подвластным им медиаканалам, что российские войска ведут обстрел соцобъектов».

«Казалось бы школа. Учебное заведение для подрастающего поколения. Дом знаний. Так должно было быть в идеале, но не в случае с фашистами. Ну нет у них ничего святого. В этом убеждаемся снова и снова. Нацисты просто врываются в любые здания, размещаются в них, хранят схроны с оружием и боеприпасами. <…> Только конченые гниды способны подставлять под удар школы, больницы, детсады, не говоря уже про мирное население», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в том же поселке Тошковка был обнаружен еще один «внушительный оружейный арсенал» в основном иностранного производства, который также будет использован бойцами из Чечни и ЛНР «точечно, по назначению».