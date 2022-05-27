Уфа, 27 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Кооперация, особенно в сфере промышленности, имеет очень важное значение. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на пленарном заседании международного научно-практического конгресса по кластерам «Кооперация предприятий в новых экономических реалиях» в Уфимском районе на площадке индустриального парка «Уфимский».

Вадим Кондратьев Предприятие химической промышленности

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"Мы ясно понимаем, сколь важное значение имеет кооперация, особенно в сфере промышленности. Кооперация внутри России и с теми странами, которые хотят работать с нами. Поверьте, таких стран очень много. Об этом говорит тот факт, что сегодня здесь присутствуют представители ряда крупных иностранных компаний», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он сообщил, что руководство Башкирии смогло создать атмосферу доверия.

«Предприятия понимают, что могут получить государственную поддержку и мы всегда готовы подставить им плечо. Инструментарий помощи довольно большой. Это преференции особой экономической зоны «Алга» и территорий опережающего социально-экономического развития, сопровождение инвесторов в формате регулярных «Инвестчасов», работа муниципальных бизнес-шерифов», — отметил он, сообщив, что важное значение при этом имеет поиск потенциальных партнёров и новых рынков для продвижения на них регионального бизнеса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии принят закон о продлении льгот для резидентов ОЭЗ «Алга».