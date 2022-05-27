Луганск, , 08:41 — REGNUM Макет местности, который может быть свидетельством подготовки киевскими боевиками наступления, нашли в поселке Троицкое Попаснянского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 мая рассказали бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Как передает РИА Новости, бойцы полка имени Матвея Платова показали бывший штаб войск ВСУ, в котором имеется макет местности, где обозначены позиции украинских вооруженных формирований и места сосредоточения техники.

«Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», — отметил один из военных.

Также военные ЛНР рассказали, что, по из данным, сделанные на этом макете обозначения свидетельствуют о том, что киевские боевики могли готовить наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовского.