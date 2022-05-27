Ереван, 27 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Парламент Армении проведёт внеочередное заседание 3 июня по требованию оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею». Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Ранее вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что оппозиционные депутаты не посещают заседание, чтобы не быть причастными к тем «глупым» повесткам, которые там обсуждают. Депутатам правящей партии «Гражданский договор» предложат подписаться под заявлением о внешней политике Армении.

От фракции большинства хотят получить письменное согласие с утверждением, что Армения будет поддерживать право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, к соседней республике должна быть надежная сухопутная связь, а Армения является гарантом народа Нагорного Карабаха. Также в заявлении говорится, что вопрос о границе должен решаться без нарушения территориальной целостности Армении, а нормализация отношений с Турцией — без соглашений, которые поставят под вопрос то, что был геноцид армян.

Напомним, в Ереване более месяца проходят акции протеста в различном формате, которые организовывают оппозиционные партии. Протестующие обвиняют премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ведении политики, которая противоречит интересам армянского народа.