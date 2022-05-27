Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Соединенные Штаты по-прежнему готовы к взаимодействию с Северной Кореей посредством дипломатии, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Флаги США и КНДР Glpinagelpinagel

«Мы последовательно давали понять, что хотим серьёзной и последовательной дипломатии с КНДР, однако [северокорейский лидер] Ким Чен Ын отказался взаимодействовать», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Вашингтон продолжит рассмотрение санкций против КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, по которому предлагалось ужесточить санкции против КНДР, и документ не был принят.

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