Вашингтон, 27 мая 2022, 08:39 — REGNUM Соединенные Штаты по-прежнему готовы к взаимодействию с Северной Кореей посредством дипломатии, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, Вашингтон продолжит рассмотрение санкций против КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, по которому предлагалось ужесточить санкции против КНДР, и документ не был принят.
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