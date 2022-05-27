Берлин, 27 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Обязательство прекратить оказание любой помощи проектам с использованием минерального топлива, если в них не заложено соблюдение мер по сокращению выбросов, возьмут на себя к концу текущего года страны Группы семи (G7). Об этом 27 мая сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

По данным агентства, такое условие указано в проекте совместного заявления министров энергетики, касающийся защиты климата и окружающей среды.

Кроме того, страны G7 намерены задекларировать прекращение выбросов углекислого газа с основной части объектов производства электроэнергии к 2035 году.

Напомним, страны Большой семёрки (G7) — объединение наиболее экономически развитых стран, в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Целью объединения является совместный поиск решений глобальных политических, социальных и экономических проблем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече министров стран Большой семёрки, основным темой которой станет борьба с изменением климата. Встреча назначена в Берлине, фоном переговоров станут рост цен на энергоносители и проблемы с поставками топлива.