Москва, 27 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Американская компания Nike продолжит работу в России и не объявляла о своём уходе, сообщает газета «Известия».

Photographer2575 Nike

Издание поясняет, что российский офис Nike продолжает функционировать, однако компания изменила формат работы — не ищет новых партнёрств для монобрендовой розницы, но продолжит сотрудничество с мультибрендовыми магазинами.

В частности, сейчас принимаются заявки на поставки новой коллекции.

Ранее в СМИ появились данные о возможном уходе компании с российского рынка.