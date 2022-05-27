Лондон, , 08:58 — REGNUM Индийская писательница Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман «Могила с песком» (Tomb of Sand). Об этом председатель жюри, ирландский переводчик Фрэнк Уайн объявил 26 мая на церемонии в Лондоне.

Дели (сс) carol mitchell

Ранее книги, переведённые с хинди, не получали столь престижных премий. Роман Шри перевела на английский язык художник, писатель и переводчик из США Дейзи Роквелл.

Героиня романа — 80-летняя женщина, которая тяжело переживает смерть мужа. Она едет в Пакистан, болезненно вспоминает раздел страны, но затем находит в жизни новые источники радости.

По словам Уайна, членов жюри «захватила мощь, трогательность и игривость «Могилы с песком», многозвучного романа Гитанджали Шри». Это блестящая книга об Индии и её разделе, о переплетении семьи и нации.

Гитанджали Шри родилась на севере Индии в 1957 году. Она выпустила три романа и несколько сборников рассказов.

Как сообщало ИА REGNUM, в шорт-лист Международной Букеровской премии вошли шесть книг на испанском, корейском, норвежском, польском, хинди и японском языках. Пять из них написали женщины. Писатель, признанный победителем, и его переводчик на двоих получают денежный приз в размере £50 тыс. стерлингов ($62,5 тыс.).

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