Благовещенск, , 08:37 — REGNUM В Приамурье с июня по сентябрь состоится масштабный ХII международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Организаторы определили основные события и мероприятия. Дату торжественной церемонии открытия перенесли из-за эпидобстановки в Китае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в правительстве Приамурья.

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Торжественное открытие фестиваля перенесли с июня на август.

В рамках ярмарки в начале июня в пяти районах области состоятся выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ. В Благовещенске концерт состоится 3 июня в амфитеатре на набережной реки Амур.

В Амурском областном краеведческом музее с 1 июня будет работать выставка «Забытое путешествие: фотографии Петра Шимкевича. XIX век» из фондов Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова. 3 июня в Выставочном зале Благовещенска откроется выставка «Искусство Бурятии». Также в начале июня состоится V Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток мастеровой».

Основные мероприятия международного фестиваля пройдут в августе. Помимо торжественных церемоний открытия и закрытия ярмарки планируется провести открытый конкурс художественного перевода «Голоса друзей», фестиваль национальных культур «Амур — река дружбы», онлайн-встречу делегаций писателей, издателей РФ и КНР «Под небом единым», творческие встречи с писателями и издателями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в рамках «АмурЭкспоФорума-2022» губернатор области Василий Орлов и генеральный директор Российской торговой компании в Китае Артем Шаров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития экспортной деятельности.