Красноярск, 27 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Город Красноярск заволокло дымкой. Местные жители сообщают о запахе гари в воздухе. Красноярцы предполагают, что причина произошедшего — лесные пожары.

24.mchs.gov.ru Задымление воздуха

Как сообщил 27 мая в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, в связи с наблюдающейся с вечера 26 мая дымкой от лесных пожаров в Красноярске организован мониторинг качества атмосферного воздуха.

По результатам исследований, проведённых ночью и утром 27 мая, в отобранных пробах зарегистрировано превышение максимально-разовых концентраций по взвешенным частицам РМ2,5 от 1,2 до 2,2 раза; взвешенным частицам РМ10 — в 1,2 раза; диоксиду азота — от 1,2 до 1,7 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый класс пожарной опасности (чрезвычайный) сохраняется в ряде районов Хакасии.

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