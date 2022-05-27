Ярославль, 27 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Самым успешным деятелем культуры Ярославской области в 2021 году оказался художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис, он заработал 28,5 миллионов рублей. Сведения о доходах руководителей учреждений культуры опубликовали в Минкульте России и региональном департаменте.

Театр имени Волкова

Судя по всему, основной заработок Пускепалиса связан не с ярославским театром, а со съёмками в кино. Директор Ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов получил годовой доход в 18,9 миллионов рублей. Год назад его доходы также были солидными — 11,6 млн. А его коллега из Театра юного зрителя Наталия Прокина заработала лишь 1,4 млн. Доход ректора Ярославского театрального института Сергея Куценко составил 2,3 млн рублей.

Директор единственного в регионе федерального музея-заповедника «Ростовский Кремль» Александр Филяев в 2021 году заработал 2,6 млн. Директор Ярославского музея-заповедника Наталья Левицкая — 2 млн. У директора Ярославского художественного музея Аллы Хатюхиной доход составил 1,8 млн, у директора «Карабихи» Андрея Ивушкина — 3,9 млн.

Директор концертно-зрелищного центра Игорь Сидоренко отчитался о доходе в 2,3 миллиона рублей, директор планетария Ирина Трофилева — 1,5 млн.

У директора областной библиотеки Елены Кузнецовой доход составил 1,2 млн.