Москва, , 08:36 — REGNUM Китайские компании могут быть привлечены к производству автомобилей «Москвич», такая работа ведётся. Рассматриваются две компании, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«Есть два варианта (компаний). Пока называть конкретных партнеров не буду, но действительно такая работа ведётся», — приводит ТАСС слова главы Минпромторга.

Как сообщало ИА REGNUM, российские активы группы Renault были переданы России и правительству Москвы. Предполагается, что на заводе в Москве снова будут выпускать автомобили марки «Москвич».

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил 26 мая, что выпускать будут не старые модели «Москвичей», а «самые современные модели». Для этого привлекут международных партнёров.

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