Москва, , 08:33 — REGNUM Центральный банк России 27 мая выпускает в обращение памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация» — «Иван Царевич и Серый Волк», сообщается на сайте регулятора.

Цитата из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» Марина Александрова © ИА REGNUM

В оборот выпустят серебряные монеты номиналом 3 рубля тиражом 7 тыс. штук, монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (850 тыс. штук) и с цветным покрытием (150 тыс. штук)

На монетах изображены персонажи мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» режиссера Владимира Торопчина на фоне панорамы Тридевятого царства. Монеты принимаются для оплаты без всяких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 6 мая выпустил в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести»: «Ижевск», «Иркутск», «Казань» и «Магнитогорск».

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