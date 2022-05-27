Москва, 27 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Решение Вашингтона не продлевать лицензию на разрешение обслуживание государственных облигаций России в долларах способствовало повышению риска по этим бумагам, однако благодаря условиям выпуска этих ценных бумаг у российской стороны имеется способ избежать дефолта. Об этом 27 мая сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Уточняется, что в документах всех выпусков российских облигаций есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), теоретически открывающее способ вести эти платежи в рублях.

Это условие не зависит от другого условия — «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), имеющегося в выпущенных с 2018 года российских ценных бумагах, и позволяет осуществлять выплаты в рублях, когда, например, санкции не позволяют сделать платеж в оригинальной валюте.

Также отмечается, что в результате вышесказанного, согласно пункту Currency Indemnity, в случае, если Россия заплатит держателю акций в отличной от доллара валюте («в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения») денежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в необходимом размере.

При этом указывается, что, если при конвертации сумма в долларах окажется меньше причитающейся, Россия обязана возместить инвестору недостачу и компенсировать ему все связанные с транзакциями издержки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне США прекратили срок действия генеральной лицензии России на обслуживание своего госдолга.