Кишинёв, , 08:32 — REGNUM Власти Молдавии обсуждают вопросы закупки вооружений у западных стран, заявил молдавский министр иностранных дел Нику Попеску в интервью зарубежным СМИ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Попеску, молдавское руководство «понимает необходимость того, что стране нужно улучшить способность к обеспечению собственной безопасности».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что члены Североатлантического альянса ведут дискуссию по вопросу поставок оружия Кишиневу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье настороженно относятся к заявлениям, что Молдавия может получить вооружение, соответствующее стандартам НАТО.

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