Париж, , 08:32 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Аргентины Федерико Дельбонисом в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Андрей Рублев si.robi

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге Рублёв сыграет с чилийским теннисистом Кристианом Гарином.

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