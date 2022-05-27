Донецк, 27 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовского. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 7:40. Со стороны населённого пункта Металлист было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм по посёлку Гольмовский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле со стороны Украины.