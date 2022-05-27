Донецк, 27 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После 03:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:40 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики совершили обстрел населённых пунктов Гольмовский и Доломитное в Донецкой Народной Республике.

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