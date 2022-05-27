Иркутск, 27 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. По состоянию на 27 мая в зону задымления от действующих природных пожаров попадают шесть населенных пунктов в двух районах Иркутской области, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Сайт Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

По информации Иркутской базы авиационной охраны лесов, по состоянию на 7 часов утра 27 мая в Иркутской области в 13 районах — Ангарском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Нижнеудинском, Ольхонском, Осинском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском — действуют 16 пожаров на площади 11 724,5 га, 9 из которых локализованы на площади 11 270,5 га. На тушении задействованы 614 человек, 93 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным, полученным с 37 стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышений предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано. В медицинские учреждения обращений от граждан по факту плохого самочувствия из-за возможного воздействия неблагоприятных факторов не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по состоянию на 27 мая действуют 16 лесных пожаров на площади более 11 с тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

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