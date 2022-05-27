Ростов-на-Дону, 27 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону соединят первую и вторую мили вдоль реки Темерник — от границы парка имени Октября до переулка Грибного. Это следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Экопарк появится вдоль реки Темерник

Открытый конкурс в электронной форме на разработку проектной и рабочей документации по благоустройству части территории вдоль реки Темерник объявило управление жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района Ростова-на-Дону. Начальная цена контракта — 18 млн 593 тыс. 689 рублей. Исполнителю контракта предстоит установить на аллее протяжённостью около 2 километров беседки, скамейки, аттракционы, детские площадки, оборудовать лодочный причал и велодорожку.

На конкурс было подано пять заявок. В антимонопольное ведомство было направлено две жалобы от участников конкурса. Одна из них отклонена, вторая — рассматривается.

Выполнить условия контракта победителю торгов предлагается до 15 сентября 2022 года.