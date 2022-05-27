Сеул, 27 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 26 мая глава Южной Кореи Юн Сок Ёль направил президенту США Джо Байдену послание, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью детей в штате Техас. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно опубликованным данным, он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде в Техасе погибли 19 детей и двое взрослых, ранения получили 17 человек. Стрельбу в школе открыл местный житель, у которого ранее не было никаких проблем с законом.