Белгород, 27 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле со стороны Украины. Об этом 27 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал Гладков.

Ранее он рассказал о женщине, получившей тяжёлое ранение при обстреле. Из-за состояния здоровья врачи долгое время не могли организовать транспортировку, но после доставили в реанимацию и боролись за её жизнь.