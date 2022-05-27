Вашингтон, 27 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Финляндия и Швеция должны как можно скорее стать членами Североатлантического альянса. С просьбой ускорить процесс утверждения протоколов о вступлении этих стран в НАТО к администрации президента США Джо Байдена и Сенату США обратилась группа членов американского конгресса. Об этом со ссылкой на документ сообщает RT.

Конгресс США

«Мы призываем администрацию и Сенат Соединённых Штатов сотрудничать друг с другом, а также с нашими союзниками по НАТО для незамедлительного ускорения процесса утверждения протоколов о вступлении, которые позволят Финляндии и Швеции стать членами НАТО», — говорится в письме, которое подписали 189 парламентариев.

Такую необходимость конгрессмены объяснили « всё более агрессивной позицией России в отношении обеих стран». По их словам, российские агенты якобы «инициировали кибератаки» на финские правительственные сайты, а пилотируемые летательные аппараты из России нарушили границы суверенного воздушного пространства государства. Кроме того, утверждают политики, в закрытых зонах Швеции, в том числе над атомными электростанциями и королевским дворцом, были «предположительно» замечены российские дроны.

При этом каких-либо доказательств и подтверждающих ссылок в документе не приводится.

По мнению авторов письма, членство Финляндии и Швеции в НАТО укрепило бы военный потенциал Североатлантического альянса, а также могло бы усилить его сдерживающее воздействие в отношении России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

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24 мая власти Финляндия и Североатлантический альянс подписали техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны.