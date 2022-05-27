27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Интересно было бы посмотреть на псевдопатриотов — российских (иностранных) бизнесменов: сколько из них стали бы помогать Украине за отмену санкций? Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 09:19 — REGNUM Инициатива министра финансов Канады Христи Фриланд с «откупом» от санкций для российских олигархов в обмен на помощь в восстановлении Украины спровоцировала волну ироничных комментариев в сети. Люди сравнили недружественные страны с «братками» из 90-х: крышевание и рэкет возвращаются. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Преступники Цитата из к/ф «Заводной апельсин». Реж. Стенли Кубрик. 1971. Великобритания — США

«Правильно, с «братками» надо делиться. Крышеватели из 90-х возвращаются в лице ЕС», — иронизирует Алексей Потешкин.

«О! В лучших традициях западного рэкета!» — иронизирует Иван Краснов.

«Вымогательство это называется. Бандитизм в правительстве ЕС. Всю историю они были ворами, поработителями, пиратами и колонизаторами. Западу верить — не уважать интеллект. ЕС должен вернуть все деньги, как и с нас требовал. Не им ими распоряжаться», — поделился мнением Максим Протасов.

«Так это же классика: я дам вам парабеллум, будете отстреливаться. А 100 рублей не спасут отца украинской демократии? Ну, а серьезно, на языке уголовного кодекса это называется вымогательство», — считает Виктор.

«Шантажисты на одном вымогательстве никогда не останавливаются, пока их не уничтожишь, классика жанра!» — напоминает Алла Романова.

«Такое могла придумать только женщина. Мадам хочет, чтобы воры (ну, если считать, что деньги незаконные) сами оплатили свое предательство и оставили Западу право на их шантаж. Откуда таких набирают?» — рассуждает Светлана.

«Похоже, они, кроме денег, вообще больше ни о чем думать не могут», — считает Виолетта Зорина.

«Дерьмократичный Запад во всей красе — можно купить что угодно», — замечает Александр Епалинцев.

Были и те, кто не сдержался в оценках данного предложения.

«Лживый Запад!» — написала Ольга Жданова.

«Чувство омерзения», — соглашается Марина.

«Я думаю, такие бизнесмены быстро обанкротятся — в лучшем случае, а в оптимальном — не только обанкротятся, но и сядут», — считает Дмитрий Иванов.

«Только забыли сказать, что это не «российские олигархи» — поскольку их влияние на власть в России — ноль, и не «российские бизнесмены», а граждане стран, где у них пытались уворовать имущество «законными методами» из-за прав собственности на российские предприятия.

Агрессия Цитата из к/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США

По довольной хитрой роже этой бандеровки в третьем поколении видно, что способ прикарманивания собственности бывших россиян найден — под шантажом правительств своих новых родин они «добровольно» расстаются с вывезенными из России миллиардами. Боялись, что их раскулачат в России, а «коммуняки» оказались в новых странах — оплотах демократии и нерушимого права частной собственности. Вор у вора украл.

Теперь понимаем, что, невзирая на миллиарды, десятилетиями вывозимые в страны нового гражданства, даже бывшие россияне, которые не русские и даже стыдились названия русский и россиянин, попадают под грабёж российских средств.

Всем иностранным нуворишам, вывозящим несметные сокровища в «западную цивилизацию», просто обязательно к прочтению »Набоб» Альфонса Доде: самое типичное отношение, веками ничего не меняется. Под маркой «российских» грабят давно уже натурализовавшихся своих граждан. Точно так же можно было ограбить владельцев любого бизнеса в России — тот же «Макдоналдс» — те тоже миллиарды вывозили», — рассуждает Светлана Мамичева.

«Откупиться, подкупить, обмануть, обокрасть — это в крови англосаксов… они думают, что все такие. Титанические сдвиги пошли, но пока нет объединителя движения против Англии и США… Самых бесстыжих, лживых государств-паразитов», — считает Александр Гаврилин.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение «откупиться» от санкций, направив при этом часть денег на восстановление Украины, обнародовала на встрече министров финансов стран G7 в Германии глава канадского минфина Христя Фриланд. Она пояснила, что по данному вопросу с ней якобы связывались российские бизнесмены, с которыми она была знакома лично.

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