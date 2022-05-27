Джакарта, , 08:18 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Малуку в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

«Потенциала цунами нет», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии 27 мая 2022 года.

Эпицентр землетрясения находился в 85 км от Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 104 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло на севере Суматры в Индонезии, произошло недалеко от эпицентра сильного землетрясения 2016 года.

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