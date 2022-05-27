Киев, , 08:18 — REGNUM Обломки разрушенного в ходе военных действий транспортного самолета Ан-225 «Мрия» вывезли из аэропорта Гостомеля в Киевской области на утилизацию. Об этом 27 мая сообщают украинские СМИ.

Самолёт Ан-225 Мрия Dmitry A. Mottl

По данным издания «Страна. ua», на выложенным в интернете видео запечатлены кадры того, как обломки Ан-225 вывозят с помощью военной техники из аэропорта. В то же время официального подтверждения направления обломков на утилизацию не появлялось.

При этом 27 февраля госконцерн «Укроборонэкспорт» сообщил, что самолет «Мрия» был разрушен в ходе боевых действия на аэродроме в Гостомеле. Также на Украине есть второй, недостроенный экземпляр этого самолета, на достройку которого, по данным Киева, требуется от $700 млн до $1 млрд.

Напомним, транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был создан для нужд космической программы СССР и является самым крупным в истории воздушным судном с грузоподъемностью до 253,8 тонн.