Сеул, 27 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Южной Кореи запретили выезд за границу бывшему бойцу спецназа ВМС и блогеру Ли Гыну, 27 мая прибывшему на родину для лечения после участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

По его данным, Ли Гын в начале марта отправился на Украину вопреки введённому властями запрету на её посещение. Теперь полиция намерена провести в отношении наёмника полноценное расследование по подозрению в нарушении закона о паспортах. В случае вынесения обвинительного приговора, Ли Гыну грозит до одного года заключения в тюрьме или штраф до $8150. Участие гражданина Южной Кореи в боевых действиях за границей также может быть оценено как преступление.

Отмечается, что Ли Гын вернулся на родину для проведения операции после ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Погранично-таможенной службы США (USCBP, подчинено Министерству внутренней безопасности) собирают информацию и опрашивают американских граждан, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева.