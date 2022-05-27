Москва, 27 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. США утратили поддержку большинства в мире, попытки Америки изолировать Россию провалились, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Зачастую за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство», — указал Володин в телеграм-канале.

И привел ряд примеров. Так, в начале марта Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении специальной военной операции на Украине. Против России отказались выступать 40 стран, численность населения этих государств составляет 4,47 млрд человек — 57,3% населения мира.

Кроме того, в апреле рассматривался вопрос о приостановке членства нашей страны в Совете по правам человека ООН. Не стали голосовать против России уже 82 страны, то есть 5,93 млрд человек — 76,2% населения планеты.

«По этой причине Джо Байден и стремится реформировать ООН — чтобы удержать позиции США. Отчаянно желает сохранить однополярную модель, которая себя изжила», — констатировал спикер Госдумы.

В этой связи, когда обсуждаются позиции России, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне, подчеркнул Володин.

«Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились», — указал он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия является рекордсменом по числу введенных против нее санкций — более 10 тыс.