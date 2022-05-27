Оренбург, 27 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбурге ночью 27 мая сгорели два автомобиля. Полицейские ищут поджигателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области Сгоревшие автомобили

ЧП произошло возле дома 5/6 по проезду Нижнему областного центра. Машина «Хендай Соната» полностью уничтожена огнем, рядом припаркованный автомобиль «Лада Приора» — частично.

«При просмотре записи с камеры видеонаблюдения установлено, что поджог иностранного автомобиля совершил неизвестный мужчина, который сначала облил его жидкостью, а затем поджог. После чего злоумышленник поспешил скрыться с места», — сказали в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.