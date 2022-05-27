Херсон, 27 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Под прикрытием киевских властей имущество Херсонской области переходило в частные руки и разорялось. Об этом сообщила замглавы ВГА Скадовского района региона Татьяна Калиновская.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«До 2014 года тут был прекрасный оздоровительный комплекс с вместимостью до четырехсот детей. Из организации из Ровно под эгидой народного депутата Украины приехали и оценили все это имущество в 54 тысячи гривен, — приводит слова Калиновской РИА Новости. — Вы понимаете, что за такую сумму даже ларек нельзя купить. Они все поставили на баланс своей компании, все шло через Киев».

Она отметила, что так поступили с несколькими базами.