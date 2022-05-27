Кишинёв, , 08:13 — REGNUM Районный суд Кишинёва постановил назначить обвиняемому экс-президенту Молдавии Игорю Додону в качестве меры пресечения домашний арест на 30 суток. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба суда.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Брата жены политика Петра Мериняну, которого также привлекли по этому уголовному делу, суд отправил под арест на 30 суток. Додон после завершения судебного заседания прокомментировал ситуацию журналистам.

«Странно и низко слышать, что я предал родину, когда все госучреждения наводнили иностранные советники. Низко слышать то, что я предал родину, от тех, кто зовёт сюда НАТО», — отметил Додон.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Тогда же политика и его шурина задержали. Экс-президента обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине».

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