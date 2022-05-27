Кишинёв, 27 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Районный суд Кишинёва постановил назначить обвиняемому экс-президенту Молдавии Игорю Додону в качестве меры пресечения домашний арест на 30 суток. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Брата жены политика Петра Мериняну, которого также привлекли по этому уголовному делу, суд отправил под арест на 30 суток. Додон после завершения судебного заседания прокомментировал ситуацию журналистам.

«Странно и низко слышать, что я предал родину, когда все госучреждения наводнили иностранные советники. Низко слышать то, что я предал родину, от тех, кто зовёт сюда НАТО», — отметил Додон.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Тогда же политика и его шурина задержали. Экс-президента обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине».