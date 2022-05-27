Благовещенск, , 08:13 — REGNUM В Приамурье в рамках «АмурЭкспоФорума-2022» губернатор области Василий Орлов и генеральный директор Российской торговой компании в Китае Артем Шаров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития экспортной деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава Приамурья назвал «АмурЭкспоФорум-2022» ключевым мероприятием для региона. На пленарной сессии китайским партнерам представили проекты и предложения по экспорту и инвестициям.

Подписанное соглашение направлено на продвижение несырьевого экспорта в Китай товаров, произведённых в Приамурье. Также регион рассчитывает на привлечение инвестиций в строительство объектов производственной, транспортной и туристической инфраструктуры.

«Подписанный документ считаю важным шагом в развитии внешнеэкономических связей и межграничных отношений. Мы заинтересованы в выходе амурского бизнеса на масштабный китайский рынок и получении качественных услуг по продвижению нашей продукции и проектов», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 26 мая открылась международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2022».