Уфа, , 08:21 — REGNUM Жителя Башкирии заподозрили в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Майданек — лицо нацизма © Марина Брутян

По версии следствия, осенью 2020 года подозреваемый разместил в социальной сети комментарии и фотографии, «содержащие признаки оправдания идеологии фашизма, а также отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года, которым деяния фашистских преступников признаны преступлениями против мира и человечества».

Отмечается, что этот факт выявили сотрудники МВД по Башкирии.

В результате в отношении 22-летнего жителя г. Стерлитамак было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии заподозрили в распространении фейков в отношении ВС России.