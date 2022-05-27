Роли, США, 27 мая 2022, 08:11 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Винсент Трочек, Теуво Терявяйнен и российский форвард Андрей Свечников.
В составе «Рейнджерс» точным броском отметился форвард Мика Зибанеджад, забивший после паса российского нападающего Артемия Панарина.
Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 29 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: «Рейнджерс» сравняли счёт в серии с «Каролиной» в плей-офф НХЛ