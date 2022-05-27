Роли, США, , 08:11 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Андрей Свечников nhl.com

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Винсент Трочек, Теуво Терявяйнен и российский форвард Андрей Свечников.

В составе «Рейнджерс» точным броском отметился форвард Мика Зибанеджад, забивший после паса российского нападающего Артемия Панарина.

Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 29 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: «Рейнджерс» сравняли счёт в серии с «Каролиной» в плей-офф НХЛ