Роли, США, 27 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

nhl.com Андрей Свечников

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Винсент Трочек, Теуво Терявяйнен и российский форвард Андрей Свечников.

В составе «Рейнджерс» точным броском отметился форвард Мика Зибанеджад, забивший после паса российского нападающего Артемия Панарина.

Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 29 мая.