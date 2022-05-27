Тбилиси, 28 мая, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузинской православной церкви Илия II направил поздравления с днём ангела главе РПЦ патриарху Кириллу, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Католикос-патриарх Илия II

«Ваше Святейшество! Примите наши сердечные поздравления с днем Вашего тезоименитства. Молитвами равноапостольных святых Кирилла и Мефодия Бог да дарует Вам здоровья, мира и благоденствия в Вашем первосвятительском служении», — говорится в поздравлении.